Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, aggiorna ai microfoni de Il Giorno sulla questione stadio dell'Inter: "Non ho più sentito nessuno da quando mi avevano correttamente avvisato sul rinnovo della prelazione; lo stadio a Rozzano è comunque uno scenario possibile. Continuiamo a pensare che sia un’opera che possa fare del bene alla nostra città, in termini di immagine, indotto, posti di lavoro e servizi: essendo un’opera sovracomunale si potrebbero poi richiedere, per esempio, un prolungamento del metrò e un adeguamento della viabilità".

