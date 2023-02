Nel corso dell'ospitata di Javier Zanetti a 'Supertele', in onda su DAZN, Ciro Ferrara ha messo in discussione la decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano a Milan Skriniar, una volta saputo che si era accordato al PSG per l'estate. "Non esistono giocatori insostituibili, tranne Maradona - le parole dell'ex difensore della Juve -. Skriniar ha fatto un'altra scelta, è serio un professionista, per stessa ammissione dei dirigenti, allora perché gli hanno tolto la fascia di capitano?".