Tre giorni e mezzo di riposo. Simone Inzaghi, dopo il 3-2 sul Torino, il secondo consecutivo in campionato, per la terza vittoria di fila in una settimana, ha deciso di 'premiare' così i suoi calciatori (almeno quelli che non andranno in Nazionale) fissando a mercoledì pomeriggio, come appurato da FcInterNews, la ripresa dei lavori.