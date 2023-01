Intervenuto ai canali ufficiali del Borussia Moenchengladbach, il tecnico dei Fohlen Daniel Farke ha parlato anche del futuro di Marcus Thuram, esterno offensivo francese da tempo nel mirino dell'Inter. Esorcizzando gli spettri del calciomercato: "Se parliamo di Marcus adesso, per esempio, non credo che ci siano molti club che lo attraggono particolarmente in questo momento. Penso che si senta come a casa qui al Borussia Mönchengladbach. È tornato in buona forma e condizione e molto motivato: non si può mai escludere nulla in questo business, ma sono molto, molto sicuro che giocherà una seconda metà di stagione molto, molto buona per noi".