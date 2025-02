"La partita col Napoli è molto importante. Dobbiamo fare una bella partita, forte dalla nostra parte se vogliamo vincere", ha detto Cesc Fabregas, presente al Torneo Amici dei Bambini, dove è stato incalzato sulla prossima sfida di Serie A con il Napoli, sulle possibilità di scudetto della squadra di Conte e sul gioiellino Nico Paz. Di seguito alcune delle dichiarazioni dell'allenatore del Como raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Come si può provare a battere il Napoli? Può vincere lo scudetto questa squadra?

"Certo che possono vincerlo: per la qualità dell’allenatore, per la società, per i suoi tifosi, per la qualità della squadra, per i singoli… Perché io so, conoscendo Antonio Conte, come fa allenare la squadra e dico di sì. Ma noi faremo quello che abbiamo fatto con tutte le squadre che sono venute qui al Senigallia questa stagione: essere forti, giocare le nostre carte, essere aggressive e creare situazioni pericolose per l’avversario".

Su Nico Paz cosa si aspetta?

"Mi aspetto che continui a crescere, è alla sua prima esperienza da professionista, ha vent’anni è molto giovane. Ha voglia di migliorare, crescere e giocare. È un piacere allenare un giocatore così".

Sarà pronto per una squadra che lotta ai primi posti, per il salto in una big?

"Non so, è un giocatore che potrà essere molto speciale ma c’è ancora strada da fare e nel calcio non bisogna andare troppo veloce. È molto giovane, sta imparando tantissimo da noi e deve fare la strada giusta perché è ancora alla sua prima stagione in Serie A. Con calma, abbiamo tempo per farlo crescere aiutarlo tanto e non mettergli pressione".

