Alexis Sánchez, in cuor suo, spera di restare un'altra stagione all'Inter, rinnovando il contratto con i campioni d'Italia che scadrà il prossimo 30 giugno. A rivelarlo è Marcelo Espina, idolo del Colo Colo e attualmente commentatore di ESPN Argentina: "Ho incontrato una persona a lui vicina, abbastanza vicina, all'aeroporto di Madrid e mi ha detto che l'intenzione di Alexis è quella di rinnovare per un altro anno. La sua idea è continuare in Europa, preferibilmente all'Inter", le sue parole riportate da Cooperativa.cl.

Quanto all'opzione di trasferirsi al River Plate, Espina ha aggiunto: "Ci sono diverse strade da scegliere come quella di dire al presidente 'chiudi in fretta così posso concentrarmi sulla Nazionale'. L'altra cosa è rischiare di giocare la Copa América e avere offerte migliori, ma può succedere che giochi male o ti infortuni".