Poco prima dell'inizio della cerimonia del Pallone d'Oro, Emiliano Martinez, candidato al premio Yashin come miglior portiere del 2024, ha espresso il proprio parere relativamente al connazionale Lautaro Martinez, tra i candidati alla vittoria finale: "Merita al 100% di stare qui, è stato uno dei migliori della stagione per me. Ha dato tantissimo all'Inter e alla nostra Nazionale, ci ha dato la Copa America. È bello essere in questo gala con lui", le parole del Dibu a TNT Sports.

