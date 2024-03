Dopo tanto dire, Acerbi è stato assolto. Una sentenza che spacca l'opinione pubblica, da un lato inferocita per la decisione del Giudice Sportivo, reo a loro avviso di aver 'graziato' il difensore nerazzurro scagionandolo. Un ennesimo polverone che, come spesso accade in Italia, non accenna a placarsi e continua a far parlare i più... Eccezion fatta per Lele Adani. L'ex difensore dell'Inter, oggi al commento tecnico e alla telecronaca della Rai, ieri sera, in diretta da casa sua durante la partita dell'Under 21, si è (non) espresso a proposito della questione Juan Jesus-Acerbi con una tipica ironia che lo contraddistingue.

"Buona sera a tutti, mentre sto guardando l'Under 21 vi farò una profonda, dettagliata ed esaustiva valutazione sul caso Acerbi", ha detto l'ex difensore prima di restare per qualche secondo ad osservare la telecamera in silenzio. Quando si dice che un silenzio vale più di mille parole...

