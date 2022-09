Archiviata la Nations League, si ripartirà con un nuovo tour de force di gare coi club fino al Mondiale in Qatar. Una circostanza davanti alla quale però Denzel Dumfries fa capire di essere preparato: "Si sa che quest'anno ci sarà un programma di gare difficile. Ma tutti sono preparati per questo. Si tratta di ascoltare attentamente il tuo corpo. Dobbiamo mantenerci in forma per poter competere. Ci sono molti esperti nei club che mi tengono d'occhio. E come giocatore devi anche controllarti attentamente. È un programma molto fitto e tutti vogliono affrontarlo in forma. Anche se non credo che l'enfasi sia sulla Coppa del Mondo nei club. Tengono il conto delle partite perché dobbiamo vincere ogni partita e abbiamo bisogno di giocatori in forma per farlo", le sue parole dopo la partita contro il Belgio in conferenza stampa.