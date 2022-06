Denzel Dumfries si sente un giocatore migliore dopo un anno di Inter , ma non ancora a tal punto dal considerarsi un inamovibile dell'Olanda. "Mi sono sviluppato tatticamente, in Italia si vede che le partite sono davvero decise sotto quell'aspetto - ha spiegato l'ex PSV Eindhoven in conferenza stampa -. Ho fatto molti passi in avanti tal senso, questo mi ha reso più forte. Con la Nazionale devo dimostrare ogni giorno, sono molto orgoglioso di essere qui, sto cercando di migliorarmi".

Parlando in generale della crescita degli Orange sotto la saggia guida di Louis van Gaal, Dumfries ha aggiunto: "Ci stiamo abituando al nuovo sistema tattico, per noi è una novità. Avrete notato che stiamo guadagnando sempre più fiducia, penso che ci si addica come squadra. Io comunque lo gioco già in Italia, qui ora lo stiamo mettendo a punto. Sembra sempre più familiare, si tratta solo di dare gli ultimi ritocchi per farlo funzionare in modo ottimale".

