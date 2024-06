Nel corso di un'intervista rilasciata a De Telegraaf, Denzel Dumfries ha parlato del feeling con Brian Brobbey, suo compagno di Nazionale: "Ho giocato con suo fratello Derrick Luckassen al PSV. Brian è un ragazzo molto gentile e sincero. E in realtà abbiamo avuto un ottimo rapporto fin dall'inizio. È un giovane giocatore con molto potenziale e un grande futuro davanti a sé. Cerco di includerlo nelle cose che vedo. Abbiamo molto talento nella squadra olandese, l'atmosfera è davvero buona". Atmosfera ulteriormente migliorata dal successo contro la Polonia, dove però gli Oranje si sono ritrovati a rimontare lo svantaggio iniziale firmato da Aleksander Buksa. Gol che l'esterno dell'Inter analizza così: "Dobbiamo considerare la cosa con attenzione, perché lui ha potuto entrare troppo liberamente. Contro la Germania è successa la stessa situazione. Con una palla che mi è caduta addosso e poi è andata in rete di testa. Queste sono cose che dobbiamo analizzare".

Dumfries critica anche il gioco della squadra olandese nell'ultima mezz'ora della partita contro i polacchi. "In quella fase abbiamo perso un po' il controllo e si vedeva che loro entravano meglio in partita. Dobbiamo capire perché non mettevamo più pressione sulla palla. In generale eravamo la squadra superiore, ma dobbiamo imparare da quella fase dove siamo calati. Se vogliamo andare avanti nel torneo è importante sfruttare al massimo quei momenti". Infine, si proietta al match di venerdì prossimo contro la Francia: "Sarà un tipo di partita diversa, per la quale ci prepareremo ancora una volta bene. È una partita importante nel girone, non vediamo l'ora di giocarla così come tutte le altre"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!