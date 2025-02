Denzel Dumfries arriva ai microfoni di DAZN per la consueta presentazione del match di questa sera contro il Genoa:

Quanto è stato necessario entrare in questo momento non semplicissimo? Quanto avete parlato questa settimana?

“Dopo una sconfitta contro la Juve non è mai facile, è sempre una partita molto importante. Abbiamo lavorato e parlato tanto, ora dobbiamo dimostrare che vogliamo vincere il campionato”.

Sei molto migliorato quest’anno, posizione più alta o stato mentale tuo?

“Sono contento, mi sento bene e lavoro ogni giorno per crescere. Per me è importante lavorare e guardare avanti”.

