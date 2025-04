"Per una squadra forte come l'Inter tutte le partite sono da vincere". Raggiunto da SportMediaset in quel di Parigi, l'ex centrocampista nerazzurro Youri Djorkaeff analizza il momento dell'Inter, in corsa in tutte le competizioni in attesa del Mondiale per Club che andrà in scena in estate negli Stati Uniti: "Siamo a inizio aprile, ci sono ancora tante cose da decidere. L'Inter ha un bel destino davanti a sé, ma c'è ancora tanto da giocare. Perché non provare a vincere tutto? L'Inter ha una grande squadra e ha grande fiducia, ma bisogna ragionare partita dopo partita".

Interpellato sul connazionale Marcus Thuram, Djorkaeff preferisce invece porre l'accento su un altro aspetto: "Quest'anno è il gruppo che fa la differenza, infatti questa squadra mi piace molto. Il Mondiale per Club? Ci saranno i migliori club del mondo, tutti vogliono giocare questa competizione. Sarà il lancio del calcio nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti. E l'Inter può vincerlo".

