Dopo che Daniele Doveri ha decretato la fine delle ostilità, il match winner Federico Dimarco commenta quanto visto in questo match che ha proiettato la sua Inter in finale di Coppa Italia di Sport Mediaset: "Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo ottenuto quello che volevamo con una bella vittoria. Più importante questo gol o quello di Riad? Speriamo il prossimo. Domenica ci aspetta una partita difficile, se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni".

Vi siete ritrovati?

"Abbiamo passato il turno in Champions e conquistato la finale di Coppa Italia: dobbiamo continuare così".

Il segreto di questa vittoria?

"Non ci sono segreti. In questo gruppo tutti lottano per la maglia e per dimostrare quello che valgono".