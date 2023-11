"Sicuramente sarà una partita difficile come tutte quelle che si giocano a Bergamo, ma daremo il 120% per portare a casa il risultato". Così Federico Dimarco, intervenuto a Inter TV, ha caricato la squadra in vista del fischio d'inizio della complicata trasferta in casa dell'Atalanta.

Sul lavoro degli esterni:

"Non solo noi esterni, dobbiamo cercare di rubargli il tempo in tutte le parti del campo perché loro giocano a uomo a tuttocampo e non sarà facile ma, come ho detto prima, dovremo dare il massimo per portare a casa il risultato".

Hai già portato a casa 4 assist. Tuo record personale...

"Principalmente penso alla squadra, a dare il massimo e portare a casa il risultato di squadra, non quelli personali".

