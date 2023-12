Federico Dimarco, autore del secondo gol nerazzurro, a DAZN commenta così la bella serata: "Ti diverti di più quando sei sempre in movimento, cerchi di creare delle linee di passaggio per i tuoi compagni, ed è tutto più facile quando hai una squadra così forte. Cerco di dare il massimo in ogni partita, quello che viene viene, se faccio gol sono contento, se fa gol un compagno sono contento, l'importante è che la squadra tenga questo livello e arrivino i risultati.

Il testa a testa con la Juve? Penso che da fuori sia bello da vedere, da dentro non è facile ma non dobbiamo fare l'errore di guardare gli altri o perdiamo punti per strada, dobbiamo pensare invece solo a noi stessi. Meglio il mio sinistro o il destro di Calhanoglu? Meglio il mio destro (ride, ndr). Facciamo delle sfide di tiri prima delle partite, a volte vince lui, a volte io...

In spogliatoio c'è un bel clima, Bastoni, Barella, e non solo, ci facciamo diversi scherzi, ci divertiamo così".