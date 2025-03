Federico Dimarco, autore del meraviglioso gol del momentaneo 1-0, arriva ai microfoni di DAZN per commentare l’esito del match di Napoli e per aggiornare sulle sue condizioni:

Come stai?

“Vorrei stare meglio, ma faccio fatica a dire qualcosa. Flessore? Sì. Già a metà primo tempo sentivo qualcosa, ho provato a rientrare nel secondo ma non riuscivo a correre. Mi dava fastidio e non volevo peggiorare le cose”.

Ti sei dato una spiegazione sulle difficoltà incontrate contro il Napoli?

“Non puoi giocare tutte le partite allo stesso modo, penso che la squadra debba stare serena perché siamo lì a giocarcela. Servono i complimenti alla squadra perché siamo lì a giocarcela nonostante le assenze”.

Ci racconti il gol?

“Bel gol, avrei voluto festeggiarlo con una vittoria ma va bene così. Mi fa piacere che sia stata la prima punizione col mancino segnata da quando questo stadio si chiama Maradona, però piano coi paragoni… Poi parliamo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio, sicuramente tra i più grandi. Bisogna stare sereni e continuare a lavorare, mancano tante partite. Dobbiamo arrivare all’ultimo a lottare con tutti, ci sono anche l’Atalanta e la Juventus”.

Questo gol è nella tua top 3?

“Sì, possiamo dirlo”.

Ma qual è stato il gol più bello segnato all’Inter?

“Penso che il primo gol fatto con l’Inter, a Genova contro la Sampdoria, è quello che mi ha fatto emozionare di più. Poi sono tutti belli”.

