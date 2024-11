Prima della partita contro il Venezia, Federico Dimarco si presenta in postazione DAZN per la consueta intervista di presentazione del match: “Sappiamo di affrontare un avversario in fiducia, con qualità; dobbiamo fare la nostra partita. È stato un bell’avvio di campionato, sapevamo che questo era un torneo difficile. Dovremo fare la nostra partita stasera poi pensare alle altre”.

La profondità delle rose può essere decisiva?

“Certo, avere una rosa lunga aiuta nelle rotazioni perché non puoi giocare sempre allo stesso livello”.

