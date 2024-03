C'è anche la voce di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, nell'approfondimento giornalistico realizzato dal sito polacco Przegląd Sportowy Onet sull'addio di Piotr Zielinski al Napoli. Una separazione che arriva dopo otto stagioni insieme, per la volontà dell'ex centrocampista dell'Empoli di provare una nuova e ambiziosa avventura con l'Inter. "Penso che sia stata una bellissima storia di passione, professionalità e grande attaccamento ai colori del Napoli - le parole del giornalista -. Zieliński era un simbolo, penso che la storia non dovrebbe finire male. Entrambe le parti ricorderanno questa esperienza come qualcosa di speciale che ha portato alla vittoria dello scudetto".

