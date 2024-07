Da Gianluca Di Marzio arrivano altri aggiornamenti relativi alla doppia trattativa tra Inter e Venezia co il coinvolgimento di Tanner Tessmann e Gaetano Oristano. Entrambe le trattative si chiuderanno a titolo definitivo, ma spunta un’altra possibile pista per il prestito dello statunitense: il giocatore non resterà a Milano e tra le possibili destinazioni c’è anche la Premier League, ovviamente a titolo temporaneo.