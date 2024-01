Tornata da Riyadh con tanto di coppa, l'Inter è chiamata al ritorno in campionato. Chiamata che parte da Firenze, dove i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una squadra che renderà le cose non semplici, motivo per il quale i nerazzurri dovranno "essere concentrati dall'inizio" come spiega Stefan De Vrij a Inter TV prima del fischio d'inizio. "Non solo noi in difesa - continua -, ma tutta la squadra come sempre. Ci vorrà una grande fase difensiva stasera ma anche in attacco cercheremo di fare quello che facciamo sempre, provare a fare gol e vincere la partita".

Oggi questi tre punti peseranno di più?

"Tre punti sono sempre tre punti, ma sappiamo quanto sia importante questa partita. È fondamentale per il nostro percorso e siamo carichi".

La tua stagione finora?

"Penso che questo sia un bilancio che si fa a fine stagione, è ancora lunga e io voglio continuare a far bene e crescere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!