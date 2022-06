" Agoumé forse non è considerato come merita, ma può diventare un grande regista. Nel giro di 7-10 giorni decideremo il suo futuro (qui la nostra esclusiva). Ci sono richieste in prestito in Serie A, ma anche club stranieri pronti ad acquistarlo dall'Inter". Lo ha detto Oscar Damiani , agente del classe 2002 francese, parlando sulle frequenze di Radio Radio.

In seguito, il noto procuratore si è espresso anche su un altro suo assistito, Ionut Radu, fornendo alcuni aggiornamenti sulla situazione del portiere romeno a Radio Sportiva: "Stiamo lavorando per la prossima stagione, abbiamo possibilità. In Francia c’è una squadra che non posso svelare pronta a fargli ponti d’oro. Lui rimarrebbe in Italia, vuole giocarsela e avere delle occasioni per mettersi in mostra. Le pretendenti ci sono, l’Inter è nota per valorizzare i suoi giovani, ne parleremo".

