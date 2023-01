Stephane Dalmat è ormai diventato attivissimo su Instagram . "Oggi è giorno di partita, contro l'Empoli. Tutte le gare sono difficili, lo abbiamo visto contro le altre squadre. Solo per il Napoli sembrano facili, è il loro anno. L'Inter ha vinto la Supercoppa e va già bene, ma vogliamo di più perché tra poco c'è la Champions e bisogna fare qualcosa in questa competizione. Per stasera c'è fiducia, dopo la vittoria per 3-0 contro il Milan . Bisogna giocare bene, fare il meglio possibile, per avere ancora più fiducia. E poi vedremo", dice il francese.

"Abbiamo avuto un regalo: -15 punti alla Juventus - prosegue -. Qualche anno fa sono scesi in B, ma adesso hanno capito come funziona questa società. Non dico di più, non voglio polemiche. Hanno 15 punti in meno, bene per noi. Sarà una battaglia contro il Milan per il secondo posto".

Dalmat parla anche delle situazioni di Skriniar e Lukaku. "Sento che Skriniar avrebbe un accordo col PSG. E' il calcio di oggi, uno va e uno arriva. Rispettiamo la sua scelta, per me è un buon giocatore ma non è Samuel, Cordoba o Thiago Silva e Marquinhos, che sono a un livello superiore. Sono certo che troveremo un altro dello stesso livello o più forte. L'importante è che Skriniar finisca bene la stagione e ho fiducia che sarà al 100% concentrato sull'Inter. Voi tifosi dovete accettarlo, è difficile ma va accettato. La stagione non è stata quel che volevamo all'inizio, per limitare i danni bisogna essere al fianco di questo giocatore in modo che possa aiutare la squadra in campionato e Champions. Vale anche per Lukaku. So che è difficile quando sei in una squadra, cambi e poi vuoi tornare. Nei primi sei mesi ha fatto un brutto ritorno ma ho fiducia in lui perché è un gran giocatore. Quando sarà pronto fisicamente dovrà sbrigarsi perché siamo quasi a febbraio. Potrebbe aiutare molto la squadra. Tante cose fanno una stagione".