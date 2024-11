Dalle parole ai fatti. Dopo aver parlato dell'importanza della sfida con la Scozia in conferenza stampa nella giornata di ieri, Piotr Zielinski tra poco scenderà in campo con la fascia di capitano al braccio per guidare la Polonia nell'ultimo match del gruppo A1 della Lega A di Nations League. Il centrocampista dell'Inter, come si nota nella distinta pubblicata dalla UEFA, torna a giocare nel ruolo di mezzala, posizionandosi alla sinistra del mediano Jakub Moder, in un centrocampo composto da cinque elementi.

