L'Inter accelera per Mario Hermoso. Le indiscrezioni italiane sono confermate e rilanciate anche in Spagna, in particolare da AS: il club nerazzurro, dopo il ko di Buchanan, è tornata con forza sul centrale spagnolo svincolatosi a parametro zero dall'Atletico Madrid.

Su di lui anche il Napoli, ma sarebbe proprio il club campione d'Italia a fare più sul serio dopo averlo seguito per diversi mesi. Secondo i colleghi spagnoli, l'Inter considera Hermoso un calciatore "di altissimo livello", ma la ricerca di un centrale non è comunque limitata solo a lui: le opzioni per Marotta e Ausilio sono diverse.