Un sorrisetto beffardo nel momento dell'accoppiamento nel Gruppo C , lo stesso dell'Inter, del Barcellona al suo Bayern . E scoppia la polemica. In Spagna, e in particolare il catalano Sport , non hanno preso bene la reazione live di Oliver Kahn , sorpreso in tv con un ghigno tutto da interpretare al momento del sorteggio Champions .

"Kahn schernisce il Barça", ha scritto Sport. "Questa interpretazione è totalmente sbagliata - ha risposto l'ex portiere tedesco alla Bild -. Il mio sorriso era indirizzato al fatto che ci troveremo subito Lewandowski come avversario, non certo per deridere il Barça. Ho sorriso per questa stranezza, ho il massimo rispetto sia per Robert che per il Barcellona. E dico che questo incrocio sarà una festa per tutti: tifosi, calciatori e appassionati di calcio".