Nuove voci di interessamenti per Milan Skriniar. Rimbalza dalla Spagna, per la precisione dal Mundo Deportivo, la notizia che vede il Real Madrid con il mirino puntato sul difensore dell'Inter. La dirigenza nerazzurra sta cercando di convincere il 27enne riferimento difensivo a rinnovare il suo contratto. I Blancos si mostrano attenti a ciascun movimento provando a seguire la ruota del PSG, che nel mercato di gennaio tenterà un nuovo affondo, giocando anche sulla scadenza di contratto, prevista per l'estate prossima.