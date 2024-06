Serie A, nuova Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. L'Inter si prepara ad una stagione ricca di impegni e conviene quindi iniziare a prendere nota delle date dei prossimi appuntamenti nerazzurri. La Serie A 2024/25, come ufficializzato dalla Lega, alzerà il sipario nel fine settimana del 17-18 agosto e andrà avanti per tre giornate, prima di fermarsi per due settimane per la prima delle quattro pause Nazionali (weekend del 7-8 settembre), seguita poi da quella di ottobre, di novembre e di marzo 2025. Non si conosce ancora la data di fine del campionato, che anche quest'anno dovrebbe comunque scendere in campo sotto Natale. Ad inizio gennaio, inoltre, si giocherà la Supercoppa italiana in Arabia Saudita con il format della Final Four.

La novità delle date riguarda la prima fase della Champions League, con le otto giornate programmate così:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

La stagione si chiuderà poi con il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti da domenica 15 giugno e domenica 13 luglio.

