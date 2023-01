L’Inter ha rifiutato una prima offerta da parte del Paris Saint-Germain per lasciar partire subito Milan Skriniar, ma si continua a trattare. Come riportato da RMC Sport, il club nerazzurro sarebbe disposto a privarsi del suo capitano e difensore per 20 milioni di euro più bonus, una cifra che il PSG non sembra disposto a mettere sul piatto. Il club francese resta comunque ottimista sulla possibilità di giungere a un accordo con l’Inter entro martedì. Ad ogni modo il calciatore arriverà a Parigi, al più tardi, quest’estate da svincolato.