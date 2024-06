"Se sono soddisfatto del risultato? Sì, è un pareggio e noi vogliamo sempre vincere, ma dopotutto possiamo essere contenti per il punto preso". Così Denzel Dumfries, intervistato a caldo dalla Rai, a margine dell'1-1 tra la sua Olanda e la Francia dei compagni di squadra all'Inter Marcus Thuram (in campo 75') e Benjamin Pavard (in panchina).

Martedì sera, gli Orange se la giocheranno con l'Austria, uscita rinvigorita dal 3-1 alla Polonia nel quale ha messo lo zampino Marko Arnautovic con un velo prezioso e un gol su rigore: "Ora giocheremo contro l'Austria, una squadra brava con la palla, aggressiva, che ha giocatori di qualità. Dobbiamo essere pronti, guardiamo alla prossima, ci prepareremo. I tifosi sono fantastici, è incredibile vedere quanti sono che ci supportano. E' una cosa che ci dà una forza extra", ha chiosato l'ex PSV.