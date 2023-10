Sono quattro i giocatori dell'Inter inseriti da WhoScored.com nel Team of the Season So Far, ovvero nella squadra della stagione finora. In questa prima parte di campionato, secondo i dati raccolti dal sito statistico, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez sono stati tra i migliori della Serie A, come dimostrano le loro 'fantamedie': 7.28 per l'olandese, 7.34 per l'italiano e 7.38 per Calha. A comandare è però il Toro, con un punteggio di 7.98.

🇮🇹 Serie A Team of the Season So Far pic.twitter.com/PObK4rgyiS — WhoScored.com (@WhoScored) October 13, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!