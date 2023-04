Questa volta, sono solo parole di elogio per l'Inter e per Simone Inzaghi da parte di Antonio Cassano dopo la grande prova del Da Luz. Questo il suo commento dal proprio profilo Instagram: "All'inizio pensavo che il Benfica fosse superiore da ogni punto di vista, e invece l'Inter ha fatto la partita perfetta e ha meritato di vincere a Lisbona. La partita migliore della stagione insieme alla gara di Riyad, ha fatto un match super. Complimenti ai ragazzi e a Inzaghi, che a volte massacro ma stavolta ha indovinato tutto. Le gare dentro o fuori difficilmente le sbagliano, ora incrociamo le dita per il ritorno".