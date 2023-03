Protagonista dell'ultima puntata di 'Footsteps', format targato Recast, Danilo D'Ambrosio è tornato con la mente a quel pazzo Inter-Empoli del 26 maggio 2019, quello del suo miracoloso salvataggio sulla linea che permise ai nerazzurri di vincere la partita e qualificarsi alla Champions League: "Non saprei dire come ho fatto (ride, ndr). La speranza era di mandare via il pallone dalla linea di porta salvando il risultato", le parole di D'Ambro. Che durante l'intervista ha anche parlato del giocatore che avrebbe voluto come compagno di squadra: "Ronaldo il fenomeno, era il mio idolo".