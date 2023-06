La Curva Nord Milano ha utilizzato la sua pagina ufficiale Instagram per tribuare il giusto applauso a Edin Dzeko, che ieri è diventato un nuovo attaccante del Fenerbahce dicendo addio all'Inter dopo 31 gol fatti e quattro trofei messi in bacheca in due anni: "Professionista e campione, grazie Edin Dzeko", il primo messaggio del tifo organizzato nerazzurro. Poi ancora, in risposta alla lettera d'addio commovente del Cigno di Sarajevo: "Chi ha onorato la maglia non verrà mai dimenticato".