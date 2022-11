Elogi per il Belgio e per il suo ct Roberto Martinez da parte di Zlatko Dalic, tecnico della Nazionale croata, alla vigilia dello spareggio per gli ottavi di finale che metterà di fronte le due Nazionali: "Martinez ha preso il controllo del Belgio e l'ha portato in cima alla classifica mondiale, dove l'ha tenuto per quattro anni. Giochiamo contro una grande nazionale e un grande allenatore. Tuttavia, abbiamo la nostra qualità e non dobbiamo rinunciarvi. Se giochi contro Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku ed Eden Hazard, non può essere facile, ma anche i nostri giocatori sono di prim'ordine. Ci aspetta una grande battaglia e ci andremo pronti".