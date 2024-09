Il gol di petto segnato da Davide Frattesi, ieri sera, contro Israele, ha radici lontane. In particolare, risale ad alcuni ricordi di infanzia del centrocampista dell'Inter, che a margine della vittoria della Nazionale italiana a Budapest ha commentato ironicamente il suo gesto tecnico, un colpo inusuale nel calcio professionistico per segnare una rete: "Giocare tutti i giorni a tedesca a Fidene alla fine ha pagato", il messaggio scritto dall'ex Sassuolo su Instagram. Sotto il quale si sono scatenati migliaia di commenti, tra cui quelli di alcuni compagni di squadra: Carlos Augusto, per esempio ha scritto 'Wow', Kristjan Asllani 'Cattivissimo', mentre Lautaro Martinez lo ha definito 'Crack'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!