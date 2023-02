I tifosi nerazzurri ieri hanno spinto l'Inter alla vittoria per 1-0 contro il Porto nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League. A San Siro si è registrato il tutto esaurito, con i suoi 75.374 spettatori: numeri che hanno permesso al club di registrare un incasso di 6.758.321 euro, il più alto in stagione e il secondo nella storia della società. La sfida contro i portoghesi, con il ritorno che si giocherà il 14 marzo, si piazza alle spalle (in termini di incasso ma non di spettatori) di Inter-Barcellona del 2019 (7.889.495 €), ultima partita della fase a gironi vinta dai blaugrana per 2-1 e che eliminò dalla Champions la squadra di Conte.