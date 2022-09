È Sandro Schärer l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Viktoria Plzen-Inter, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì 13 settembre alle 18.45. Il fischietto svizzero avrà come assistenti Bekim Zogaj e Jonas Erni, mentre il Quarto Uomo sarà Lukas Fãhndrich. Al VAR spazio a Fedayi San, con Lionel Tschudi come assistente.