Intervistato da RTLSport, Said Chabane, presidente della formazione francese dell'Angers, ha rivelato che le prestazioni offerte in questi Mondiali hanno aumentato la fila di pretendenti per il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi: "Abbiamo tante offerte per lui, da club grandi e medi. Sono arrivati da tutte le parti: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è trovare un accordo a gennaio, ma anche che possa restare fino a fine stagione".

