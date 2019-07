L'Inter continua a lavorare sodo per regalare Romelu Lukaku a Conte, ma intanto il club si guarda attorno per non farsi trovare impreparato nel caso in cui l'assalto al belga fallisse (RILEGGI QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO).

Anche il Corriere dello Sport aggiorna sui vari piani-B. "Conte vuole due attaccanti e, a meno di sorprese, uno sarà Dzeko per il quale prima o poi un’intesa con la Roma sarà trovata - si legge -. Se invece Lukaku non arriverà, verranno valutati profili alternativi: il più simile a Lukaku sembra quello di Zapata dell’Atalanta anche se convincere la Dea a farlo partire nell’anno della Champions non sarà semplice. Occhio pure a Rodrigo che, a dispetto della clausola rescissoria da 120 milioni, può lasciare Valencia per 70. Werner, in scadenza nel 2020 con il Lipsia, andrà al Bayern a parametro zero la prossima estate anche se Klopp proverà a portarlo al Liverpool subito. Difficile per l'Inter entrare in corsa".

