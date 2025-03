E' Simone Inzaghi il personaggio del week-end calcistico, secondo Antonio Cassano. Una scelta a sorpresa che FantAntonio motivo così all'indomani della preziosa vittoria dell'Inter sull'Atalanta: "Ieri l'Inter ha dimostrato di essere la più forte in Italia, ha dato uno strappo decisivo in chiave scudetto. Ora sarà complicato andare a riprenderla - le parole dell'ex attaccante a 'Viva el Futbol' -. Quello che mi ha impressionato di Inzaghi è che ha vinto gli ultimi otto incroci contro Gasperini, quello che definisco un fenomeno. L'Atalanta va sempre in difficoltà con le squadre di Inzaghi, quindi io devo ritornare sui miei passi perché ha fatto quello che mi aspettavo da lui nella partita decisiva che l'Inter ha strameritato di vincere. Difficilmente io ho visto la Dea tirare solo una volta in porta in casa. Inzaghi mi ha convinto, in uno stadio tremendo, contro una squadra meravigliosa".