Il secondo tempo straripante che ha permesso all'Inter di sconfiggere il Benfica e conquistare la prima vittoria nel girone di Champions ha convinto pienamente anche Antonio Cassano, che però attende test più probanti per esprimersi con più precisione sul valore assoluto della squadra di Inzaghi: "Ho visto un primo tempo equilibrato, il Benfica ha avuto più palleggio e l'Inter ripartiva - le parole di FantAntonio -. Nella ripresa poteva finire 7-0 facile, Trubin ha fatto mille miracoli. Prestazione fenomenale dei due attaccanti. Thuram pensavo fosse un esterno ma può benissimo giocare da attaccante, è tanta, tanta roba, in più sta dimostrando anche grande personalità. L'Inter è forte. Al Benfica manca un nove, poteva stare tre giorni ma non avrebbe segnato. L'Inter passerà il girone, a meno di imprevisti, ma voglio vederla dagli ottavi in poi. Nella scorsa stagione ha incontrato squadre più deboli fino alla finale col City, con cui se l'è giocata. Voglio vedere se ha capito di essere realmente forte".

