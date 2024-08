Nel corso della prima puntata di 'Viva El Futbol' su Twitch, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano si sono lanciati in un pronostico sulla corsa scudetto. Se per l'ex difensore, sarà l'Inter a confermarsi campione d'Italia davanti al Milan, per Ventola il tricolore finirà sul petto dei rossoneri. Secondo FantAntonio, infine, ci saranno delle sorprese nella top 4: "Adesso apriti cielo (per quello che dirò, ndr). Inter, Roma, Atalanta e Napoli. Io resto con le mie idee e dico Juventus e Milan fuori dalle prime quattro".

