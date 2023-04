La restituzione dei 15 punti in classifica alla Juventus resta virtuale. Sarà la Corte della FIGC a rivalutare tutto il caso e a decidere cosa fare del filone legato al caso plusvalenze. All'appello mancano 8 giornate e il rischio è quello di arrivare al 30 giugno, termine ufficiale per la conclusione della stagione 2022/23, senza ancora una sentenza effettiva.

"Con il rinvio della documentazione alla Corte d’Appello della FIGC, il Collegio di Garanzia del Coni ha un massimo di 30 giorni per pubblicare le motivazioni. Poi la Corte d’Appello non potrà riunirsi prima di altri 15 giorni, con la decisione che potrebbe essere impugnata (seppur solo per “violazione di diritto”) entro ulteriori 30 giorni. In sostanza, tutto molto al limite per concludere entro il 30 giugno, termine ufficiale per la conclusione della stagione 2022/23 - riporta il sito di Calcio&Finanza -. La data del 30 giugno, molto probabilmente, verrà invece superata per il secondo filone di indagine, quello su manovre stipendi, rapporti con agenti e partnership sospette con altri club, tanto che anche i deferimenti stanno tardando ad arrivare. Un altro tema riguarda non solo le tempistiche ma anche la questione afflittività della sentenza. Questione su cui non si può escludere nulla, neanche che la Corte d’Appello FIGC cancelli l’articolo 4 dall’accusa puntando invece sulla violazione dell’articolo 31 sulle violazioni gestionali che può portare al massimo a una ammenda con diffida. Tuttavia, nel caso si segua la strada della penalizzazione, questa deve essere afflittiva: in sostanza, per la Juventus, dovrebbe impattare sul risultato finale, in questo caso la qualificazione alla Champions League".

"L’articolo 8, comma g, tuttavia spiega: 'Penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente'. C’è il rischio, quindi, che in caso di penalizzazione non afflittiva tutto scivoli nella prossima stagione. Senza dimenticare il fattore UEFA, che ha aperto una indagine ma sta aspettando i verdetti della giustizia sportiva italiana per valutare e intervenire", conclude Calcio&Finanza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!