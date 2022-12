"Si tratta di un club che probabilmente non rimarrà il solo e questo ci permetterà di fare pulizia". A parlare così, in merito al caso Juventus, è Andrea Abodi, ministro dello sport, durante la presentazione del 'Codice di giustizia sportiva FIGC'. "Abbiamo bisogno di sapere presto cosa sia successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell'equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo", le parole di Abodi riportate da TMW.