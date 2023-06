Le nuove condizioni proposte dall'Al-Nassr per il trasferimento di Marcelo Brozovic non vanno bene all'Inter. E allora il club milanese ha bloccato l'operazione. Come conferma anche Gianluca Di Marzio di SkySport, torna in bilico il passaggio in Arabia Saudita del centrocampista croato: l'Al-Nassr, infatti, avrebbe riformulato l'offerta per il cartellino, mettendo sul piatto 13 milioni di euro più 2 di bonus e non più 23 come da precedenti accordi. Inaccettabile per i nerazzurri. In più, lo stesso Brozovic avrebbe chiesto all'Inter una buonuscita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!