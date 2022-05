Paolo Casarin analizza dal punto di vista arbitrale la sfida tra Inter e Empoli in un articolo dal titolo "Gioco all'inglese, l'arbitro si adegua". "Manganiello - scrive Casarin - concede frettolosamente un rigore all’Inter per intervento di Parisi su Barella. L’intervento del difensore dell’Empoli è corretto: interviene il Var Banti e l’arbitro al monitor annulla. Barella continua a correre e finisce per volare oltre misura anche se spinto alle spalle, ma all’inglese, dal capitano dell’Empoli. Manganiello reagisce alle proteste sorridendo. Infatti l’arbitro mantiene la sua decisione. Giusta. Il primo gol di Lautaro è preceduto da un contatto tra Asllani e Barella: anche qui si tratta di gioco inglese".