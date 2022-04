"Ah, cominciamo soft... Io non vorrei vendere nessuno, il Sassuolo per fortuna ha la forza economica per tenere tutti i suoi gioielli". Lo assicura Giovanni Carnevali , ad del club neroverde, nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport . Una delle domande della rosea riguarda anche Gianluca Scamaca e un possibile derby di Milano che può accendersi in estate: " L’Inter ha manifestato il suo interesse , ma attenzione all’estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi".

Ma quindi anche Davide Frattesi e Hamed Junior Traoré avrebbero bisogno di un altro campionato al Sassuolo? "Sono diversi - ricorda Carnevali -. Frattesi probabilmente sì: sta facendo un bel cammino, l’abbiamo preso tanti anni fa, ci è voluto un po’ di tempo, ma adesso potete vedere come gioca. Traoré è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità. Il desiderio sarebbe di non vendere nessuno, ma è irrealizzabile. Però non mi chieda il numero. Per me è già doloroso pensarci. E mi lasci dire che almeno oggi sono tutti incedibili. Poi chissà...".