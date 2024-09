Dopo aver sostituito egregiamente l'infortunato Federico Dimarco nel match d'esordio in Champions League pareggiato dall'Inter sul campo del Manchester City, Carlos Augusto si è presentato davanti alle telecamere di Sportitalia per commentare lo 0-0 finale: "Queste sono le partite che tutti i giocatori vogliono giocare, abbiamo la consapevolezza di essere un bel gruppo - la premessa del brasiliano -. Siamo entrati in campo concentrati, è stato un grande pareggio. Avremmo potuto sfruttare meglio le occasioni, ma è stata una grande partita. Sappiamo quanto sia difficile affrontare il City, ma abbiamo giocato con coraggio la palla, creando delle occasioni. Non è arrivato il gol e questo un po' fa incazzare, ma è stata una grande partita".

