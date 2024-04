Direttamente da Madrid, Fabio Caressa lancia la sua Top 11 settimanale in compagnia di Beppe Bergomi, col quale ha commentato ieri per Sky Sport la sfida tra il Real e il Manchester City. Nella formazione ideale entra di prepotenza Davide Frattesi, uomo della provvidenza in Udinese-Inter. "Se ha cinque minuti, se li prende senza lamentarsi e riesce sempre a essere decisivo", la spiegazione di Caressa alla quale fa eco lo Zio: "In quei 25 minuti giocati ha avuto tre occasioni. Soprattutto, mi è piaciuta la sua dichiarazione relativa al fatto che chi gioca poco si sente comunque importante". Bergomi elogia anche la gestione di Inzaghi nel match di lunedì: "Si vede che la squadra è un po' stanca, fa fatica ad attaccare. Però è la forza di un gruppo che porta a vincere la partita".

Finisce tra i flop l'Udinese, della quale si rimprovera l'incapacità di segnare: "Hanno battuto Milan, Juve, Lazio e Bologna. Non ha mai vinto né perso scontri diretti ma ora che arrivano le sfide cruciali bisogna fare gol, con Lorenzo Lucca e anche coi centrocampisti", sottolinea Bergomi. Mentre Caressa ironizza sulle spiegazioni di Open Var: "Siamo al campionato mondiale di arrampicata sugli specchi. Sulla questione del giallo e rosso di Milan-Lecce e Frosinone-Bologna ho riso con le lacrime, non riusciva a capirsi nemmeno quello che faceva la spiegazione. Ormai parlano l'arbitrese, non puoi spiegare con quel linguaggio quelle decisioni lì".

